L'Atalanta fallisce l'aggancio in vetta: solo 0-0 in casa col Venezia, resta terza

Finisce 0-0 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Venezia, anticipo della 27^ giornata di Serie A, in una gara comunque ricca di occasioni, ripartenze e pali colpiti. Gasperini resta a secco di vittorie in casa da oltre due mesi in campionato e spreca una grande occasione per mettere pressione nella serrata lotta per lo scudetto a Inter e Napoli.

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 55*

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Fiorentina 45*

7. Bologna 44

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25 *

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 18*

20. Monza 14

*una gara in più