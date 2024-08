L'Atalanta frena Lookman-Psg: cessione solo in caso di offerta monstre

L'Atalanta non ha una cifra per cedere Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano, protagonista con tre gol nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, non è stato convocato - dietro sua richiesta - per la sfida di oggi contro il Lecce. Il problema è dato, chiaramente, dalle voci di mercato che lo vogliono al Paris Saint Germain. Un interesse concreto, come spiegato nella giornata di ieri, ma che si è prodotto in un'offerta verbale inaccettabile per i bergamaschi. Anche perché se a fine aprile la sua valutazione poteva essere intorno ai 20-25 milioni, ora è schizzata fra i 45 e i 50.

Sempre che l'Atalanta voglia venderlo, perché in questo momento non c'è l'intenzione da parte dei bergamaschi di privarsi di Lookman. Anzi, da quel che risulta a TMW non c'è proprio una cifra che potrebbe far urlare al jackpot, per sbloccare l'affare. Perché l'idea è quella di tenere l'eroe dell'Europa League e anzi aggiungere un ulteriore tassello (Nico Gonzalez?) al puzzle, quando se ne andrà Koopmeiners. Dunque Lookman, a meno di offerte irrinunciabili, rimarrà a Bergamo