Ufficiale L'ex Elmas torna in Italia: è fatta per il prestito al Torino

vedi letture

Adesso è ufficiale: Eljif Elmas, ex Napoli, uno dei protagonisti dello scudetto, è un nuovo giocatore del Torino. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata con il seguente comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal RasenBallsport Leipzig, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).