L'Inter cede un centrocampista in prestito con diritto: va al Besiktas, le cifre

Il futuro di Kristjan Asllani sarà in Turchia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è infatti in chiusura la trattativa tra l'Inter, proprietaria del cartellino del centrocampista albanese, e il Besiktas. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra intorno ai 12-13 milioni di euro e il giocatore già domani dovrebbe essere a Istanbul per le visite mediche.

Dopo la parentesi negativa al Torino in questa prima parte di stagione Asllani lascerà dunque l'Italia, per un addio che potrebbe essere definitivo, sempre che il club turco eserciti il diritto di riscatto al termine della stagione, dopo aver vestito le maglie di Empoli, Inter e, appunto, Torino.