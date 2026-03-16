Sirene argentine per Simeone: lo rivuole il River Plate e l'ex azzurro ha già deciso

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Nonostante cinque partite saltate per infortunio, ha già realizzato sette gol in campionato, a cui si aggiunge anche un assist nelle 26 presenze complessive

Giovanni Simeone si sta ritagliando un ruolo sempre più importante al Torino. L’attaccante argentino, ex Napoli, è diventato uno dei punti di riferimento della squadra granata nonostante una stagione non semplice, segnata anche da qualche problema fisico. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Cholito si sente al centro del progetto tecnico sia per il presente sia per il futuro. Nonostante cinque partite saltate per infortunio, ha già realizzato sette gol in campionato, a cui si aggiunge anche un assist nelle 26 presenze complessive, per oltre 1600 minuti giocati.

Simeone, sirene dal River Plate: la sua decisione

Il quotidiano sottolinea come Simeone sia diventato il leader del reparto offensivo, prima con Baroni e poi con D’Aversa. Per questo motivo non starebbe prendendo in considerazione un possibile ritorno al River Plate: la sua volontà è restare al Torino, dove si sente importante e gode della piena fiducia dell’ambiente.