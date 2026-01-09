L'Inter cerca il portiere titolare dell'anno prossimo: in cima alla lista un ex azzurro

Il futuro della porta dell'Inter prende forma tra valutazioni e casting. Con Yann Sommer destinato a salutare a giugno per scadenza di contratto e Josep Martinez ancora sotto esame, in casa Inter è partita la ricerca del prossimo titolare. Salvo exploit dello spagnolo da qui a fine stagione, il nuovo innesto sarà chiamato a prendersi subito la maglia. A scriverlo è il portale FcInterNews.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Elia Caprile, oggi al Cagliari (acquistato la scorsa estate dal Napoli). Anche allo Zini di Cremona, nel 2-2 con rimonta rossoblù, un osservatore nerazzurro era in tribuna per valutarlo dal vivo: il classe 2001 ha pagato soprattutto gli errori della difesa. Il dossier Caprile resta in evidenza sulla scrivania di Piero Ausilio: piace perché giovane, sostenibile e italiano, un dettaglio gradito anche a Beppe Marotta.