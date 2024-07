L'Inter insiste per Kim, ma può prenderlo solo in prestito: muro Bayern Monaco

L'Inter sogna Kim Min-jae, il Bayern Monaco frena. Per la Gazzetta dello Sport il difensore centrale della squadra tedesca è "l’obiettivo numero uno in caso di partenza di De Vrij", scenario che metterebbe la squadra nerazzurra di fronte alla necessità di acquistare due difensori e non uno. Il coreano è quindi più di un'idea per la dirigenza interista, che "ha aperto il dossier legato al difensore ex Napoli".

La risposta del Bayern alla proposta di prestito, unica strada percorribile a livello di formula per l'Inter, è stata negativa: "Il Bayern ha alzato il muro, questo è quel che ha capito l’Inter". Ma Kim rimane un obiettivo, perché con il passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare: sia da parte dei bavaresi, sia soprattutto la partenza di De Vrij che resta la "condizione necessaria" per il colpo.