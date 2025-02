L’Inter perde Lautaro? Clamoroso dalla Spagna: Arsenal pronto ad offrire oltre 100mln

vedi letture

Dalla Spagna rimbalza un clamoroso rumor di mercato. Secondo quanto riportato da Fichajes.net Lautaro Martinez, uno dei pilastri dell'Inter, è finito nel mirino dell'Arsenal, che sarebbe pronto a presentare un'offerta da circa 120 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe l'acquisto più costoso nella storia del club londinese.

Lautaro, il colpo che sogna Arteta

Lautaro Martínez è ormai una certezza del calcio europeo. Con il suo fiuto del gol, la capacità di giocare per la squadra e il carisma da leader, ha contribuito a mantenere l'Inter tra le squadre più competitive d’Europa. Le sue qualità lo rendono un attaccante ideale per il gioco di Mikel Arteta, che cerca una punta in grado di garantire gol e prestazioni di alto livello.

L’offerta dell’Arsenal rappresenterebbe una tentazione difficile da ignorare per il club nerazzurro. Le esigenze economiche dell’Inter potrebbero spingere la dirigenza a valutare seriamente la cessione, anche se perdere un giocatore del calibro di Lautaro sarebbe un duro colpo.