L'Inter rischia di rimettere il Cagliari in partita, poi segna da corner: finisce 3-1

L’Inter, con indosso la maglia dedicata a Valentino Rossi, vince 3-1 a San Siro contro il Cagliari. La squadra di Simone Inzaghi si porta così a +6 punti dal Napoli che giocherà lunedì sera contro l'Empoli e dovrà rispondere a sua volta per rimanere in corsa.

Il primo tempo.

Tutto relativamente semplice per la squadra di Simone Inzaghi. Dopo 13 minuti la sblocca già Arnautovic con un gran gol sulla sponda di Carlos Augusto. Poi la grande occasione per Piccoli di riportare tutto subito in equilibrio, ma l'attaccante rossoblu viene chiuso da Sommer. Gol sbagliato, gol subito: Lautaro Martinez raddoppia superando Caprile di scavetto.

Il secondo tempo.

I nerazzurri sembravano voler ripetere la ripresa di Parma: passano solo tre minuti e a causa di una dormita difensiva Piccoli accorcia le distanze: il numero 91 dei sardi stacca tutto solo in area e di testa trasforma il cross di Augello. Al 55esimo però sul calcio d'angolo di Dimarco, elevazione imperiosa di Bisseck che riporta di nuovo i suoi avanti di due. L'Inter gestisce l'ultima mezz'ora, con un brivido sul tiro ancora di Piccoli salvato da De Vrij praticamente sulla linea di porta.