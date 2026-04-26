L'Inter stacca la spina e si fa rimontare da 2-0 a 2-2: il Cholito trascina il Torino

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Nel finale entrambe cercano il colpo vincente, ma il risultato non cambia e il pareggio appare tutto sommato equilibrato.

È finita 2-2 la sfida tra Torino e Inter, una partita ricca di emozioni che ha visto le due squadre dividersi la posta in palio. I nerazzurri hanno dominato per lunghi tratti, mantenendo il controllo del gioco per circa 70 minuti e portandosi meritatamente sul doppio vantaggio. Tuttavia, i granata hanno avuto il merito di non arrendersi, reagendo con carattere e riuscendo a rimettere in piedi una gara che sembrava ormai compromessa.

Dalla supremazia dell’Inter alla rimonta granata

Nel primo tempo è Marcus Thuram a sbloccare il risultato con un colpo di testa su assist di Dimarco, mentre a inizio ripresa arriva il raddoppio firmato da Yann Bisseck, ancora sugli sviluppi di un cross dello stesso esterno nerazzurro. Quando la partita sembrava indirizzata, il Torino riapre i giochi al 70’ con Giovanni Simeone e trova il pareggio pochi minuti dopo grazie al rigore trasformato da Vlasic, assegnato per un discusso fallo di mano di Carlos Augusto. Nel finale entrambe cercano il colpo vincente, ma il risultato non cambia e il pareggio appare tutto sommato equilibrato.