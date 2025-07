L’Inter trema, Sky: la clausola nel contratto di Dumfries varrà fino a fine luglio

L’Inter vive ore di crescente incertezza sul futuro di Denzel Dumfries. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la clausola rescissoria da 25 milioni di euro nel contratto del laterale olandese non scadrà il 15 luglio, come si pensava inizialmente, ma resterà valida fino a fine mese. Questo allunga sensibilmente la finestra in cui club come Barcellona e Manchester City possono provare a strapparlo ai nerazzurri. Dumfries, pur non essendosi ancora espresso pubblicamente, ha sempre manifestato attaccamento alla maglia interista, ma ora potrebbe trovarsi di fronte a una scelta decisiva: restare a Milano o accettare l’offerta di un grande club europeo.

Ll’Inter ha già messo sotto contratto un potenziale sostituto: il brasiliano Luis Henrique. Tuttavia, le prime impressioni non sono del tutto rassicuranti. L’ex Marsiglia si è finora mostrato più a suo agio sulla fascia sinistra, dove era solito giocare anche in Francia, e appare ancora in fase di adattamento agli schemi nerazzurri. Per questo motivo, i dirigenti e lo staff tecnico chiedono pazienza prima di giudicarlo. Le sfide ufficiali, infatti, devono ancora cominciare, e solo il tempo dirà se Luis Henrique potrà davvero colmare il vuoto lasciato da un possibile addio di Dumfries.