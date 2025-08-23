La Cremonese fa la storia: sbanca San Siro 2-1 e subito fischi per il Milan di Allegri

La Cremonese fa la storia: sbanca San Siro 2-1 e subito fischi per il Milan di AllegriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:45Serie A
di Davide Baratto

La Cremonese neopromossa fa la storia: sbanca San Siro per 2-1 alla prima giornata di campionato, delude all'esordio il Milan di Massimiliano Allegri che viene subito fischiato dal pubblico. I grigiorossi passano in vantaggio al 28esimo con la rete di Federico Baschirotto su assist di Zerbin, ma allo scadere del primo temoo Strahinja Pavlovic pareggia i conti: la squadra di Davide Nicola ha però la forza di riprovarci e la rete in acrobazia di Federico Bonazzoli al 61esimo vale i tre punti.