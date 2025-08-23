Gasperini, esordio con vittoria: la Roma vince 1-0 contro il Bologna

di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-0 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Bologna, valido per la prima giornata di Serie A. Decisivo il gol del nuovo acquisto Wesley Franca al 53esimo, così il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini si prende i tre punti all'esordio sulla panchina giallorossa contro i felsinei di Vincenzo Italiano.