Clamoroso Milan, sta per saltare Boniface: dopo le visite è tornato in Germania

Victor Boniface e il Milan: si va verso la fumata nera. L'attaccante del Bayer Leverkusen è arrivato a Milano nella giornata di venerdì e ha svolto le consuete visite mediche. Un iter che doveva portare poi alla firma sul contratto e all'ufficialità dell'operazione, ma le cose sono andate diversamente. Il club rossonero, infatti, per prendere la decisione definitiva, ha avuto bisogno di un supplemento di test per verificare in modo ancora più dettagliato le condizioni del giocatore.

Da via Aldo Rossi dovrebbe arrivare la comunicazione finale nelle prossime ore, ma la sensazione è che quello che pareva fino a non molte ore fa come un affare ormai chiuso da parte del Milan si concluda invece con un nulla di fatto. Ad avvalorare ulteriormente questa ipotesi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il ritorno nella giornata di oggi dello stesso Boniface in Germania, a Colonia. Tutto porta a pensare che il suo futuro non sia al Milan.