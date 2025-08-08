Ufficiale L'Udinese cede un altro big dopo Lucca: Thauvin torna in Francia

Dopo 73 presenze condite da 15 gol, Florian Thauvin lascia l'Udinese. L'attaccante francese - si legge nel comunicato ufficiale del club friulano - si trasferisce a titolo definitivo al Lens.

Florian lascia il club dopo 2 stagione e mezza in cui ha compiuto un percorso importante che lo ha riportato ai vertici del calcio europeo ed alle porte della nazionale, ritrovandosi pienamente grazie all'ambiente di Udine tanto da diventare anche capitano nella passata stagione. "Udinese Calcio augura a Florian le migliori fortune per il ritorno in Ligue 1, il ricordo di quanto fatto insieme rimarrà impresso. Merci Flo".