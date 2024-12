L'Udinese si fa rimontare da 0-2 a 2-2: il Torino raggiunge il pari in 10'

Termina 2-2 il lunch match che chiude il 2024 della Serie A tra Udinese e Torino. I padroni di casa avanti 2-0 si fanno rimontare in dieci minuti dai granata. I bianconeri chiudono in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco contro il Torino, grazie alla prima rete in questo campionato del centrocampista Isaak Touré, arrivato a pochi minuti dall'intervallo su palla inattiva.

Dopo aver sbloccato la gara su calcio d'angolo, ad inizio ripresa è ancora una palla inattiva a offrire il raddoppio all'Udinese. Il 2-0 dei bianconeri sul Torino porta la firma di Lorenzo Lucca al 49': blackout difensivo dei granata sulla battuta del solito Thauvin dalla bandierina: il centravanti italiano, al quinto gol di testa (settimo complessivo) in questo campionato, gira e batte Milinkovic-Savic. Quattro minuti dopo Adams riapre Udinese-Torino: il gol arriva ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo: batti e ribatti, la palla finisce ad Adams che tira una prima volta, parata di Milinkovic-Savic e ribattuta in rete dello scozzese. Qualche protesta per alcuni contatti in area, ma il gol viene convalidato. Da segnalare il ritorno in panchina di Kosta Runjaic, tecnico dei friulani frenato da un virus nella prima frazione. Al 63' il Torino completa la rimonta: è Samuele Ricci a firmare il 2-2 dei granata in casa dell'Udinese. L'azione nasce sulla destra, col cross di Lazaro allontanato male da Ehizibue. Adams controlla e appoggia per il compagno: botta di prima in rete.