Il Pisa sfiora il colpaccio, l'Atalanta ritrova Scamacca: finisce pari a Bergamo

Atalanta e Pisa si dividono la posta in palio al Gewiss Stadium con un pareggio 1-1. Il primo tempo ha visto i nerazzurri partire forte sul piano del possesso e della supremazia territoriale, senza però creare occasioni nitide. Col passare dei minuti il Pisa ha preso coraggio e al 26’ è passato in vantaggio grazie all’autogol di Hien, che nel tentativo di anticipare ha deviato nella propria porta un cross di Angori. I toscani hanno persino sfiorato il raddoppio con Moreo, ma Carnesecchi ha salvato i suoi con un riflesso provvidenziale. Atalanta invece poco incisiva e nervosa, incapace di pungere fino all’intervallo.

Nella ripresa la Dea cambia marcia e trova subito il pareggio con Scamacca, al rientro da titolare dopo oltre un anno, bravo a girare in rete una conclusione dall’interno dell’area. Lo stesso centravanti sfiora il bis poco dopo, ma la sua incornata si stampa sulla traversa. Il Pisa però non si scompone: difende con ordine, si affida al portiere Semper e, anche grazie ai cambi, riesce a contenere l’assalto dei padroni di casa fino al triplice fischio. Un punto preziosissimo per i toscani al ritorno in Serie A dopo 34 anni, mentre per l’Atalanta di Juric resta il rammarico per un’occasione mancata all’esordio.