Gol all'esordio per David, chiude i conti Vlahovic: la Juve supera il Parma

La Juventus di Igor Tudor parte col piede giusto e inaugura la nuova stagione con un successo per 2-0 sul Parma allo Stadium. Dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni, la ripresa si accende subito: Pellegrino sfiora il vantaggio per gli ospiti al 47’, ma è Bremer a salvare sulla linea. Da lì in avanti crescono i bianconeri, che colpiscono un palo con Conceição e trovano l’1-0 al 61’ con il nuovo acquisto Jonathan David, servito da un’illuminante giocata di Yildiz.

Il talento turco continua a trascinare la Juve con qualità e personalità, costruendo altre occasioni e firmando anche l’assist per il 2-0 di Vlahovic all’85’, entrato poco prima tra i fischi dello Stadium. Nonostante l’espulsione di Cambiaso al 83’, la Juve regge agli ultimi assalti del Parma, pericoloso con Bernabé nel finale. Migliore in campo proprio Yildiz, MVP con due assist decisivi. Tudor può così sorridere: debutto vincente, gioco in crescita e prime certezze su cui costruire il nuovo corso bianconero.