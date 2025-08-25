Foto

La classifica dopo la 1ª: bene Napoli, Inter, Juve e Roma, parte male il Milan

Ieri alle 23:00Serie A
di Davide Baratto

Con i posticipi del lunedì si è ufficialmente chiusa la prima giornata della Serie A 2025/26. Tra le big vincono Napoli, Inter, Juventus e Roma. Parte forte anche il Como, la vera sorpresa è la Cremonese che sbanca San Siro contro il Milan; solo pari per Atalanta e Fiorentina, ko per Lazio e Bologna.

La classifica aggiornata dopo la 1ª giornata di Serie A:
Inter 3
Napoli 3
Juventus 3
Como 3
Cremonese 3
Roma 3
Pisa 1
Fiorentina 1
Atalanta 1
Cagliari 1
Lecce 1
Genoa 1
Udinese 1
Verona 1
Torino 0
Milan 0
Bologna 0
Sassuolo 0
Lazio 0
Parma 0