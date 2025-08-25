Foto
La classifica dopo la 1ª: bene Napoli, Inter, Juve e Roma, parte male il Milan
Con i posticipi del lunedì si è ufficialmente chiusa la prima giornata della Serie A 2025/26. Tra le big vincono Napoli, Inter, Juventus e Roma. Parte forte anche il Como, la vera sorpresa è la Cremonese che sbanca San Siro contro il Milan; solo pari per Atalanta e Fiorentina, ko per Lazio e Bologna.
La classifica aggiornata dopo la 1ª giornata di Serie A:
Inter 3
Napoli 3
Juventus 3
Como 3
Cremonese 3
Roma 3
Pisa 1
Fiorentina 1
Atalanta 1
Cagliari 1
Lecce 1
Genoa 1
Udinese 1
Verona 1
Torino 0
Milan 0
Bologna 0
Sassuolo 0
Lazio 0
Parma 0
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Buon impatto, lo Scudetto sul petto pesa! De Bruyne è attivo, lavoriamo su concetti europei"
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com