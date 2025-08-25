Foto La classifica dopo la 1ª: bene Napoli, Inter, Juve e Roma, parte male il Milan

Con i posticipi del lunedì si è ufficialmente chiusa la prima giornata della Serie A 2025/26. Tra le big vincono Napoli, Inter, Juventus e Roma. Parte forte anche il Como, la vera sorpresa è la Cremonese che sbanca San Siro contro il Milan; solo pari per Atalanta e Fiorentina, ko per Lazio e Bologna.

La classifica aggiornata dopo la 1ª giornata di Serie A:

Inter 3

Napoli 3

Juventus 3

Como 3

Cremonese 3

Roma 3

Pisa 1

Fiorentina 1

Atalanta 1

Cagliari 1

Lecce 1

Genoa 1

Udinese 1

Verona 1

Torino 0

Milan 0

Bologna 0

Sassuolo 0

Lazio 0

Parma 0