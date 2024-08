La Fiorentina affonda per Gudmundsson e il Genoa ora vacilla: le cifre

Affondo Fiorentina per Albert Gudmundsson del Genoa. Quella in corso sono ore decisive per il possibile trasferimento dell'islandese alla corte di Raffaele Palladino, con i dirigenti gigliati che hanno riallacciato in modo importante i contatti dopo i tentativi andati a vuoto dello scorso gennaio.

Le cifre in ballo

Le parti cono in contatto, sia fra società che con gli agenti del talento classe '97. Nelle scorse ore il giocatore, che non sta forzando la sua uscita dal club ligure, ha dato il proprio benestare alla pista viola, col Genoa stesso che si sta mettendo nell'ordine delle idee di lasciarlo partire. Ovviamente alla giusta cifra. La trattativa è impostata sulla base di un prestito oneroso iniziale da circa 5 milioni di euro. A questo andrà ad aggiungersi un obbligo di riscatto, e non un diritto come paventato nelle scorse ore, da ulteriori 20 milioni di euro.

Parti in contatto e voglia di chiudere

Un'operazione che nel suo complesso toccherà i 25 milioni di euro, probabilmente non abbastanza per convincere il Genoa a dire sì ma le parti si sono comunque avvicinate in modo importante. E già nelle prossime ore potrebbero avere nuovi contatti per chiudere il colpo e far sì che Gudmundsson possa mettersi a disposizione di Raffaele Palladino già nel corso della prossima settimana, con un contratto quinquennale già pronto per essere firmato.