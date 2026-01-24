La Fiorentina cade in casa! Il Cagliari espugna il Franchi e vince lo scontro salvezza
Dopo un mese e mezzo di imbattibilità interna, la Fiorentina torna a cadere al Franchi e lo fa nello scontro diretto contro il Cagliari, che si impone per 2-1. I sardi interpretano la gara con grande ordine, resistono alla pressione viola e colpiscono con cinismo in contropiede, trovando due volte la rete con Kilicsoy e Palestra.
Nel finale, a un quarto d’ora dalla fine, i viola accorciano le distanze con Brescianini, ma la reazione arriva troppo tardi per completare la rimonta. Con questa sconfitta la formazione di Paolo Vanoli resta 17esima con 17 punti, mentre quella di Fabio Pisacane sale all’11esimo posto a quota 25.
