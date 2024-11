La Fiorentina non si ferma più: Como ko e settima vittoria consecutiva

Settima vittoria di fila per la Fiorentina, che vince sul campo del Como. Al Sinigaglia risultato finale di 0-2. Il primo tiro in porta arriva al 18', ci prova l'ex Cutrone in transizione veloce ma conclude centrale. Passato qualche attimo di caos, la Fiorentina colpisce al primo tiro in porta: poco più di un minuto dopo, Adli approfitta del buon lavoro di sponda di Beltran e con un destro centrale ma potente sorprende Audero per lo 0-1.

Fabregas non perde tempo e già al rientro dall'intervallo cambia le carte. Dentro Iovine per Sala, il Como passa così a tre dietro in cerca di nuove soluzioni per provare a far male davvero alla Fiorentina. Per poco non ci riesce intorno all'ora di gioco, ma i tentativi lariani di Goldaniga prima e di Barba poi si infrangono sui guantoni e sui riflessi di De Gea. A sua volta Palladino modifica il sistema dei suoi e la Fiorentina passa 3-4-2-1 a metà ripresa. I frutti arrivano immediatamente, quando Adli rovescia il fronte e lancia il subentrato Sottil, che serve Kean al centro dell'area. All'ex Juve basta toccarla per fare 0-2 al 68'.