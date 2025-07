Foto La geografia della Serie A 25/26: oltre il Napoli c'è solo un club del Sud

Tra le squadre retrocesse e neopromosse, anche quest'anno la Serie A 2025/26 avrà pochi partecipanti dal Sud Italia. Nella consueta cartina geografica calcistica pubblicata da Transfermark.it, si denota come oltre il Napoli c'è solo il Lecce come club del Meridione. Poi c'è il Cagliari per la Sardegna e l'accoppiata Roma-Lazio per il centro-Italia, dopodiché è piena rappresentanza del Nord.

Presenti ben 15 squadre del Settentrione, la regione più presente è la Lombardia che conta ben cinque club: Inter, Milan, Atalanta, Como e Cremonese. Di seguito la foto.