La Juve batte il Borussia a Dortmund: 25’ per Miretti, Adeyemi mai in partita

La Juventus ha superato il Borussia Dortmund 2-1 in un’amichevole che ha confermato i progressi della squadra sotto la guida di Igor Tudor. Nel primo tempo, i bianconeri hanno espresso un gioco fluido e di qualità, sbloccando il risultato con Andrea Cambiaso, bravo a finalizzare un’azione corale iniziata da uno scambio con Yildiz e rifinita da Kalulu. Jonathan David, dopo un avvio timido, ha trovato intesa con i compagni, mentre Yildiz ha incantato con giocate di classe, sfiorando un gol spettacolare. In difesa, Kalulu e Bremer si sono distinti per solidità e capacità di proporsi in avanti, creando non pochi problemi ai gialloneri.

Nella ripresa, la Juventus ha mantenuto lo stesso approccio propositivo, trovando il raddoppio ancora con Cambiaso, servito da Yildiz dopo un’azione ben costruita. Al 59' primi cambi per il Borussia Dortmund con l'uscita dal campo di un deludente Adeyemi, accostato al Napoli. Al 65’ anche Tudor ha effettuato dieci cambi, ma la squadra ha continuato a esprimere un gioco ordinato e incisivo, con buone prove anche da parte di elementi in bilico sul mercato come Miretti, anch'esso in orbita Napoli, e Douglas Luiz. Kostic e Vlahovic hanno cercato il gol senza fortuna, e solo un errore di Rugani nel finale ha permesso al Dortmund di accorciare le distanze. Nel complesso, un test positivo per i bianconeri, che rientrano a Torino con fiducia e indicazioni utili in vista degli impegni ufficiali.