La Juve è migliorata con Kolo Muani e Veiga, ma è dura trattenerli in estate: ecco i costi

La Juventus di Thiago Motta sta svoltando grazie al calciomercato di gennaio. Reduce da quattro successi consecutivi, la squadra bianconera che ieri ha vinto il derby d'Italia e agguantato la Lazio al quarto posto è oggi una delle squadre più in forma del nostro campionato. Ha vinto la partita grazie a un gol costruito da Kolo Muani e rifinito da Conceicao. Ha battuto l'Inter campione d'Italia e, dopo quasi un mese, è tornata a chiudere la partita senza subire reti. Un dato da non sottovalutare: merito di un Di Gregorio in ottima forma, ma anche di una difesa in cui Renato Veiga s'è inserito alla grande per prestazioni e carisma.

Kolo Muani e Renato Veiga sono arrivati entrambi con la formula del prestito oneroso e un paio di settimane dopo la chiusura della finestra invernale di calciomercato c'è già l'idea in casa Juventus di trattenerli entrambi. Nel caso del centravanti francese Giuntoli sta valutando la possibilità di chiedere nuovamente il giocatore in prestito per la stagione 2025/26 inserendo però un diritto di riscatto intorno ai 50 milioni di euro. E' una formula che - magari inserendo qualche clausola per trasformare in corso d'opera il diritto in obbligo, sicuramente proponendo un prestito oneroso e non gratuito - può andar bene anche al PSG visto che il giocatore non rientra nei piano di Luis Enrique.

Ci sono poi valutazioni in corso anche sul difensore portoghese Renato Veiga. Il Chelsea l'ha acquistato la scorsa estate per 14 milioni di euro e a gennaio - diciotto partite più tardi - l'ha spedito in prestito alla Juventus. Classe 2003, ha un contratto coi blues valido fino al 30 giugno 2031 e al momento del suo passaggio a Torino non s'è discusso di una sua possibile permanenza in Serie A ben oltre questa stagione. Il giocatore però sta stupendo non poco Motta e il suo staff e i colloqui inizieranno presto se le prestazioni proseguiranno su questa falsariga: un acquisto a titolo definitivo a 15-20 milioni di euro sarebbe un affare da non lasciarsi sfuggire. A scriverlo è TMW.