La Juve pareggia col Cagliari, Gatti mastica amaro: "2 punti buttati che alla lunga peseranno”

Il Cagliari trova un clamoroso pareggio allo Juventus Stadium: i bianconeri si sono fatti riprendere da un calcio di rigore nel finale, concesso per un fallo di Douglas Luiz su Piccoli. Al termine della sfida, è intervenuto ai microfoni di Dazn il difensore Federico Gatti: "Oggi era da vincere ad ogni costo senza alibi, c'è grande rammarico. Ci serve a crescere, abbiamo buttato via due punti che alla lunga peseranno".

L'assenza di Bremer cambia per voi?

"Certo che cambia, parliamo di uno dei migliori centrali al mondo, come ha detto il mister dobbiamo dare tutti di più. Ma come dicevo il risultato deve farci crescere perché non si possono buttare via i punti così".

Dispiace per il gol preso?

"Dispiace, ma dispiace ancora di più per il risultato. Perché avessimo vinto, anche prendere gol non sarebbe stato un problema. Dispiace anche per il rosso di Conceicao, un giocatore importante, importantissimo per noi e non bisogna cadere in questi errori, perché questa cosa ci penalizzerà nelle prossime partite".

Due punti persi per lo Scudetto?

"Due punti persi che ci facevano lavorare con più serenità, un passo in avanti. Ci deve servire per crescere. A partire da me non dobbiamo cadere in questi errori".