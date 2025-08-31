La Juve passa a Marassi con Vlahovic, ma che fatica! Traversa Genoa al 96'

Tre punti importanti per la Juventus, che espugna il Ferraris battendo il Genoa 1-0 non senza sofferenze. La squadra di Igor Tudor trova il successo grazie a un guizzo di Dusan Vlahovic nella ripresa, decisivo a risolvere una gara equilibrata e combattuta. Il primo tempo, infatti, vive di poche emozioni fino al 25’, quando Ellertsson impegna Di Gregorio con un destro potente. Nel finale di frazione sale in cattedra Leali, che salva due volte i rossoblù prima su Gatti e poi su Yildiz, mentre David spreca malamente la più ghiotta occasione calciando alto a porta spalancata.

Nella ripresa il Genoa parte meglio, creando grattacapi con Stanciu e Colombo, ma a colpire è la Juventus: al 56’ Kostic pennella dalla bandierina e Vlahovic svetta imperiosamente, firmando la rete che decide l’incontro. Vieira prova il tutto per tutto inserendo forze offensive, ma i bianconeri reggono l’urto. Thorsby manca di un soffio il pareggio, Ekuban costringe Di Gregorio a un grande intervento, mentre nel recupero Masini colpisce una traversa clamorosa che fa tremare la Juventus. Al triplice fischio, però, i tre punti vanno ai bianconeri, che festeggiano il successo esterno.