"La Juve può lottare per lo Scudetto?", la risposta di Thiago Motta a Dazn

vedi letture

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match tra bianconeri e gialloblu. Quste le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci vuole grande equilibrio. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato tantissimo e abbiamo conquistato 3 punti molto importanti. Adesso dobbiamo recuperare e pensare al match contro l'Atalanta".

Avete giocato con pazienza. Quanto è stato importante questo?

"Sì sono d'accordo che il modo in cui siamo arrivati ai tre punti era importante e non era facile. Essere tranquilli significa aspettare e giocare a calcio. Non è facile perché dopo l'eliminazione l'ambiente era particolare e poteva venire l'extra voglia di fare le cose e l'ansia. Quando è così lasci dei contropiedi e invece noi non abbiamo dato questa opportunità ai nostri avversari. Nella ripresa potevamo fare anche qualcosa di più dei due gol. I ragazzi se lo meritano e hanno tanta qualità".

Si aspetta di piùda alcuni giocatori tipo Koopmeiners?

"Io sono contento dei miei giocatori e del loro lavoro. L'ultima partita abbiamo sbagliato l'atteggiamento nel primo tempo ma siamo sempre moto esigenti con noi stessi, vogliamo fare meglio e questo è il segreto. Dobbiamo cercare qualcosa per migliorare ogni giorno. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione ma fa parte del passato. Koopmeiners ha fatto bene e sono molto contento per lui che è un ragazzo speciale. Ha grande mentalità, per noi è un privilegio averlo. Deve essere convinto, fiducioso e accettare le critiche. Sta facendo bene e ci darà tanto".

Sullo scudetto

"Oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Equilibrio e piedi per terra. L'Atalanta è abituata a giocare tante partite, sono di un grande livello e cercheremo di dare il massimo con grande rispetto".