La Juventus rischia di perdere Bremer? Assalto da una big di Premier League

Si vocifera che il club bianconero abbia risposto alle avance del Liverpool pretendendo che sul piatto vengano presentati almeno 70 milioni di euro

Mentre Arne Slot sta cercando di ambientarsi nelle prime settimane da allenatore del Liverpool, Virgil van Dijk sembra davvero vicino all'addio quest'estate (vista la scadenza del contratto tra 11 mesi). Ma la dirigenza dei Reds è pronta a tutto e avrebbe già individuato il potenziale rimpiazzo del colosso olandese che si è contraddistinto nella campagna di Euro 2024 con la sua Nazionale.

Cercasi nuovo difensore

Se da una parte il nuovo allenatore olandese ha richiesto esplicitamente di trattenere i big, tra cui Van Dijk, la società inglese ha pensato bene di coprirsi per l'eventuale uscita del giocatore. Infatti, secondo le informazioni rilasciate da TEAMtalk, il direttore sportivo Richard Hughes ha segnato sul taccuino il nome di Gleison Bremer come primo rinforzo. Il brasiliano è considerato come uno dei difensori più forti in circolazione in Italia, così il Liverpool ha avviato la trattativa con la Juventus per ingaggiarlo.

La Juve detta le regole

Con un contratto in scadenza nel 2028, il difensore 27enne - si legge sul tabloid inglese - non sarebbe propriamente a buon mercato e si vocifera che il club bianconero abbia risposto alle avance del Liverpool pretendendo che sul piatto vengano presentati almeno 70 milioni di euro. Al momento la priorità di Slot sarebbe di trattenere Van Dijk, convincendolo a firmare un rinnovo di contratto. Senza un nuovo accordo però Bremer sarebbe un profilo di altissimo livello e aumenterebbe i muscoli del pacchetto arretrato.