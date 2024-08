La Lazio non riesce a cedere Hysaj: l'ex azzurro ora può essere reintegrato

vedi letture

Difficilmente Elseid Hysaj lascerà la Lazio in queste ultime ore di calciomercato. Il terzino albanese è in uscita dal club biancoceleste, ma non ci sono state proposte che potessero convincerlo a cambiare aria. Dunque è molto probabile che venga reintegrato nel gruppo, più complicato che venga escluso dalle liste per i prossimi mesi nonostante uno fra lui e Pedro rischiasse di essere tagliato già negli scorsi giorni. Hysaj percepisce uno stipendio molto alto da circa 3 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno del 2026: insomma, una situazione difficile da dirimere per chi ha compiuto 30 anni solamente lo scorso febbraio.

L'infortunio di Mario Gila aveva liberato uno slot, ma una volta arrivati al 31 agosto - cioè domani - nella lista per la Serie A ci sarà spazio solo per uno fra lui e Pedro. Lo spagnolo è fuori dai programmi del tecnico Marco Baroni e probabilmente sarà lui il sacrificato, al netto di possibili acquisti che potrebbero esserci nelle prossime dieci ore. A riportarlo è TMW.