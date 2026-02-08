La Lazio sfiora il colpaccio, Kalulu salva Juve al 96': finisce 2-2 allo Stadium

vedi letture

All’Allianz Stadium Juventus e Lazio si dividono la posta con un pareggio per 2-2 maturato al termine di una gara ricca di emozioni e continui ribaltamenti. Nel primo tempo sono gli ospiti a trovare il vantaggio proprio allo scadere: Pedro approfitta di un’uscita imprecisa dei bianconeri e conclude una ripartenza resa beffarda dalla deviazione di Bremer, che spiazza Di Gregorio. La Juventus aveva già assaporato il gol con Koopmeiners, ma la rete viene annullata per la posizione irregolare di Thuram, lasciando invariato l’equilibrio fino all’episodio decisivo del recupero.

Nella ripresa la Lazio sembra mettere le mani sulla partita con il raddoppio di Isaksen, bravo a finalizzare l’assist in profondità di Cataldi con un destro potente sotto la traversa. La reazione della Juventus, però, è immediata e rabbiosa: McKennie accorcia di testa e dà il via a un forcing continuo nel finale, durante il quale Provedel è chiamato a più interventi decisivi. Dopo l’occasione fallita da Noslin per chiudere il match, i biancocelesti vengono raggiunti in pieno recupero dal colpo di testa di Kalulu, che fissa il risultato sul 2-2 e certifica il carattere mostrato dalla Juventus fino all’ultimo secondo, lasciando alla Lazio il sapore amaro di una vittoria sfumata.