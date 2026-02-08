Ufficiale Lecce-Udinese, le formazioni: le scelte di Di Francesco e Runjaic

Alle ore 15:00 tocca a Lecce e Udinese affrontarsi, per la partita valevole per la 24^ giornata di Serie A. Sono state comunicate le scelte di formazione dei due allenatori, con Runjaic che per l'attacco sceglie Bayo al posto di Gueye e del rientrante Zaniolo, che torna però in panchina. Nei padroni di casa invece Gaspar vince il ballottaggio al centro della difesa con Siebert. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Stulic, Ndri, Helgason, Jean, Banda, Marchwinski, Ngom.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Bayo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlacic, Kabasele, Camara.

Allenatore: Kosta Runjaic.