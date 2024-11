La Lazio tiene il passo della testa: tris al Bologna e quinta vittoria consecutiva

La Lazio risponde presente, la squadra di Baroni batte 3-0 il Bologna e raggiunge al secondo posto in classifica Inter, Atalanta e Fiorentina.

Il Bologna, dopo un buon primo tempo, ha deciso di complicarsi la vita al 35esimo con Pobega, espulso per via di un doppio giallo: l'ex Milan non ha frenato la corsa travolgendo Guendouzi nella area laziale, un intervento imprudente impossibile da non sanzionare.

Il cartellino rosso ha cambiato l'inerzia di un match che sembrava stregato. La Lazio ha iniziato a macinare gioco, la prima vera occasione del secondo tempo è stata quella sprecata da Castellanos, un colpo di testa terminato di poco sul fondo. I biancocelesti hanno impiegato 68 minuti per passare in vantaggio, decisiva la deviazione di Gigot sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quattro minuti più tardi è arrivata la seconda rete, la conclusione di Zaccagni dopo un rapido contropiede è finita sul palo lontano, impossibile per Ravaglia evitare il raddoppio. Il Bologna in affanno non è riuscito a reagire, la Lazio ha trovato anche la terza rete con Dele-Bashiru, un tiro di prima intenzione arrivato dopo un fallo in area su Isaksen.