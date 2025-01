La Roma batte la Lazio nel segno di Pellegrini: 5 derby su 5 per Ranieri

La Roma batte 2-0 la Lazio nel derby valido per il 19° turno di Serie A. Partenza arrembante della Roma, che dopo aver impegnato Provedel già al 3' con un tiro di Kone trova subito il vantaggio col protagonista che non ti aspetti. Schierato a sorpresa dal 1', capitan Lorenzo Pellegrini al 10' riceve il pallone da Saelemaekers, con una finta si crea lo spazio per calciare a giro e disegna una parabola imprendibile per Provedel. 1-0 a favore della Roma all'Olimpico e grande liberazione per il calciatore, da mesi al centro delle polemiche e dei rumors di mercato.

La Lazio accusa il colpo, rispondendo con uno sterile tiro di Isaksen al 17', mentre la Roma sul fronte opposto ringrazia e colpisce ancora, stavolta con Alexis Saelemaekeers al 18'. Rilancio lungo di Provedel addomesticato da Dovbyk che serve Dybala, palla al belga che si fa respingere la prima conclusione da Provedel ma segna sulla ribattuta.

l copione della ripresa è diverso, comprensibilmente, da quello del primo tempo. La squadra di Baroni rientra in campo con grande voglia di ribaltare il risultato a sfavore, ma alla fine ci prova più di pancia che di testa. Castellanos, Romagnoli, Guendouzi, Rovella... nei primi 10 minuti i biancocelesti assediano la porta della Roma con un'intensità impressionante, ma Svilar alza il muro e i giallorossi non corrono particolari pericoli. Ranieri predica calma e al 58' per poco Pellegrini non trova il raddoppio su invito in profondità di Dovbyk: respinta coi pugni di Provedel. Un minuto più tardi è Tchaouna a divorarsi invece l'occasione per segnare l'1-1: sponda aerea di Dia per favorire il sinistro da distanza ravvicinata dell'ex Salernitana che però scivola spedendo alto.