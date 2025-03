La Roma perde Dybala, ma ritrova la vittoria: 1-0 sofferto col Cagliari

Una Roma stanca e non troppo bella da vedere riesce a mettersi alle spalle parte dell'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League e compie un bel balzo in classifica, portandosi al settimo posto a due punti dalla Lazio. Cagliari sconfitto 1-0, ma in partita fino alla fine.

Dopo un primp tempo piatto, la Roma approccia male il secondo tempo, rischiando subito di andare in svantaggio. Al 53' Zortea sfonda infatti sulla corsia destra del campo, pallone nell'area piccola per Piccoli, la cui girata di prima intenzione mette in mostra i riflessi di Svilar. I giallorossi sbandano un po', ma al 62' riescono a sbloccarla. Dopo essersi precedentemente divorato l'1-0, è Dovbyk a gonfiare la rete a pochi passi dalla linea di porta. Corner dalla destra, deviazione sfortunata di Deiola che consegna di fatto il pallone all'avversario: l'ex Girona è lucido e questa volta non sbaglia. Poco più tardi i capitolini perdono Dybala: l'argentino, entrato al 64' al posto del connazionale Soulé, accusa un problema muscolare al bicipite femorale dopo un colpo di tacco a smarcare El Shaarawy ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto, dentro Pisilli al 76'. Intanto nell'area della Roma succede di tutto, con Svilar chiamato a superarsi prima al 69' su Piccoli e poi al 71' su Yerry Mina. Alla fine, nonostante l'assedio dei sardi e il ko di Rensch con le cinque sostituzioni già effettuate, è però la Roma ad aggiudicarsi l'intera posta in palio e a lanciare ufficialmente la sua candidatura per l'Europa.