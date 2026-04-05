La Roma sparisce nella ripresa, l'Inter scaccia la crisi con la manita: 5-2 a San Siro
Festa grande a San Siro per l’Inter, che travolge la Roma con un netto 5-2 e manda un messaggio forte nella corsa Scudetto. La squadra di Cristian Chivu risponde sul campo alle pressioni e allunga momentaneamente su Milan e Napoli, che si sfideranno senza poter recuperare punti. Protagonista assoluto Lautaro Martinez con una doppietta al rientro, affiancato dai gol di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Nicolò Barella, mentre per i giallorossi segnano Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini.
Dominio nerazzurro tra primo e secondo tempo
L’Inter parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena un minuto con Lautaro, servito da Thuram. La Roma reagisce e trova il pari con Mancini su cross di Rensch, ma prima dell’intervallo arriva la magia di Calhanoglu con un bolide da fuori area. Nella ripresa i nerazzurri chiudono rapidamente i conti: ancora Lautaro firma il 3-1 su assist di Thuram, poi lo stesso attaccante francese segna di testa su corner. A completare la festa ci pensa Barella con una splendida azione personale, prima del gol finale di Pellegrini che rende meno pesante il passivo.
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