La Roma vince ancora di misura: battuto il Lecce, Champions a -4

Termina sul risultato di 0-1 la gara del Via del Mare tra Lecce e Roma, valida per la 30ª giornata di Serie A. I giallorossi mettono in fila la terza vittoria per 1-0 in campionato, nel complesso fanno sette successi consecutivi. A decidere il match la super giocata di Artem Dovbyk al minuto 80: la squadra di Ranieri continua a credere alla qualificazione in Champions League, il quarto posto è distante solo quattro punti.