La Serie A pronta a salutare uno dei top player: Dybala ha accettato l'Al-Qadsiah

Paulo Dybala è sempre più lontano dalla Roma e quindi dalla Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW l'attaccante argentino ha trovato l'intesa con l'Al-Qadsiah, accettando il triennale proposto dal club saudita. Un ricco triennale, visto che gli arabi hanno messo sul piatto 20 milioni più bonus a stagione, per un totale di 65 milioni circa in tre anni. Adesso la palla passa ai club, con gli arabi che devono ancora trovare l'intesa con la Roma per il cartellino della Joya. Uno dei giocatori più forti del campionato è pronto a lasciare l'Italia.