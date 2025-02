La stilettata di Gasperini all'Atalanta per il mercato: perché il tecnico si è lamentato

Gian Piero Gasperini, dopo la partita contro il Cagliari, non le ha mandate a dire."È chiaro che le caratteristiche degli attaccanti che oggi non avevamo non le puoi sostituire. Non possiamo scambiare i centrocampisti per attaccanti e con queste assenze abbiamo difficoltà davanti [...] Questa squadra ha sempre fatto molti gol, ma nelle ultime settimane si è trovata a giocare in attacco con molti centrocampisti e questo ha ridotto il nostro potenziale, ha ridotto quella che è sempre stata la nostra arma vincente. Pasalic, Samardzic, Cuadrado e Brescianini che si adattano sono straordinari, encomiabili, ma non sono attaccanti e hanno caratteristiche da centrocampisti. Quando recupereremo i nostri attaccanti saremo più efficaci e potremo tornare a vincere questo tipo di partite, come contro il Torino, il Bologna".

Di fatto è una stilettata al mercato. Se è vero che l'assenza contemporanea sia di Lookman che di Maldini toglie interpreti, senza contare quello che è successo con Gianluca Scamacca. Però la richiesta a gennaio era chiara: in difesa mi adatto, ma mi serve un attaccante in più, magari che possa essere l'alternativa a Lookman.

Così come non è casuale la citazione dei quattro che spesso vengono inseriti sulla linea dei trequartisti. Perché è la risposta data a chi chiedeva conto circa un possibile arrivo di un attaccante. Mancavano 14 partite di campionato, la Coppa Italia (ferma a una partita) e la Champions, dove è difficile arrivare fino in fondo. Per questo motivo l'Atalanta ha pensato di rimanere così, avendo abbastanza interpreti in De Ketelaere, Retegui, Maldini e Lookman, più Vlahovic dall'under e diversi centrocampisti adattabili. Ma, appunto, un po' poco per pensare di vincerle tutte.