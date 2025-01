Lazio, Baroni trema: Nuno Tavares costretto al cambio per infortunio

Non solo buone notizie per la Lazio contro la Real Sociedad. Il risultato al 43' è ampiamente positivo perché i biancocelesti sono avanti 3-0 e con l'uomo in più, ma Nuno Tavares è costretto ad abbandonare il campo per un problema all'adduttore sinistro dopo uno scatto.

Il terzino sinistro della squadra di Marco Baroni è stato sostituito da Fisayo Dele-Bashiru. Ora ci sarà da capire l'entità dell'infortunio del portoghese, che è dunque in dubbio per il match di domenica sera contro la Fiorentina.