Lazio beffata nel finale: l'Udinese fa 1-1 all'ultimo istante di gioco

Lazio beffata nel finale: l'Udinese fa 1-1 all'ultimo istante di giocoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio, valido per la 17ª giornata di Serie A. Delusione per i biancocelesti, passati in vantaggio all'80esimo minuto grazie al gol di Vecino, che a dieci secondi dal fischio finale subiscono la beffa con Davis che pareggia i conti. Solo un punto quindi per la squadra di Maurizio Sarri che non riesce ad agganciare il settimo posto in classifica.