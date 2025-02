Lazio, Dia in dubbio per il Napoli: decisivo il provino di domani

Marco Baroni ha deciso di aspettare un altro giorno per preparare la partita contro il Napoli. Come riportato da LaLazioSiamoNoi.it, la squadra è scesa in campo questa mattina, ma ha svolto solo un breve lavoro atletico, seguito da alcune esercitazioni con il pallone. Grande attenzione alla situazione legata a Boulaye Dia, attaccante biancoceleste uscito nel primo tempo della sfida contro il Monza. Domani potrebbe svolgere un provino: l'infortunio non è grave, il resto lo faranno le sensazioni e la resistenza al dolore dell'ex Salernitana.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, sia Matias Vecino che Patric migliorano. Il primo non affretterà il rientro, mentre il secondo è più vicino a riassaporare il campo. In entrambi i casi non verranno comunque corsi rischi e, di conseguenza, salvo sorprese, l'obiettivo dell'uruguaiano e dello spagnolo è esserci per la trasferta contro il Venezia.