Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"

Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, denuncerà alcuni intermediari di mercato che hanno provato a inserirsi, senza successo, nella trattativa che ha portato in biancoceleste il centrocampista olandese Kenneth Taylor. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fabiani, senza fare i nomi dei soggetti coinvolti: “A breve il sottoscritto presenterà una denuncia per fatti molto strani accaduti nella trattativa per Taylor, siccome lavoro per il bene della società interverrò e denuncerò personalmente alla Procura della Repubblica e alla Federazione. Deve finire l'ingresso di persone per trarre vantaggi, io non sono ricattabile e lo dice la mia storia, andrò avanti per la mia strada. Fino a quando avrò la fiducia della società e della famiglia Lotito, la Lazio non si farà prendere in giro.

Questi signori alla Lazio non passano, questi signori faranno i loro sporchi giochi da un'altra parte. Dopo la chiusura dell'operazione Taylor mi sono sentito orgoglioso di far parte della famiglia Lazio, ho messaggi e dichiarazioni. Basta, basta sperperare denaro. Se un giocatore ha una valutazione di 10-12 milioni non può schizzare improvvisamente a 20-25 milioni, stiamo tutti calmi e tranquilli. Sappiate una cosa, qui si vive insieme e non facciamo emergere fratture".