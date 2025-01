Ufficiale Lazio-Fiorentina, le formazioni: Pongracic torna titolare dopo 21 giornate

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina, valida per la 22ª giornata di Serie A. Baroni conferma i soliti titolari eccezion fatta per Rovella, al suo posto c'è Dele-Bashiru.Palladino invece rivoluziona la formazione con un 4-2-3-1 che vede fuori Sottil, Colpani e soprattutto Comuzzo, infatti la grande novità è Pongracic che torna titolare dopo 21 giornate di campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic.

Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Folorunsho, Adli, Mandragora; Beltran, Gudmundsson; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame.

Allenatore: Palladino.