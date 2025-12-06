Lazio, Lotito nel mirino: minacce e false notizie. Pressioni per fargli vendere il club

"Minacce e false notizie: pressioni su Lotito per far vendere la Lazio" scrive oggi il Corriere di Roma in prima pagina. Sui social venivano diffuse notizie false su presunti acquirenti esteri pronti a rilevare la Lazio, mentre tramite telefono ed email il presidente Claudio Lotito e il suo staff ricevevano minacce di morte. Cinque 'comunicatori' biancocelesti sono stati perquisiti e i loro telefoni sequestrati. Sono tutti accusati in concorso di tentata estorsione e alterazione del mercato, perché, attraverso i finti scoop, avrebbero contribuito a far calare il valore delle azioni della società.

Sui profili dei sospettati si sosteneva anche che Lotito volesse far retrocedere la squadra di Maurizio Sarri per intascare i 35 milioni del 'paracadute' della Lega calcio. Ieri i reparti speciali dei carabinieri hanno effettuato un blitz, colpendo il clan Senese con 14 arresti. Tra i nomi figurano due leader delle curve, mentre le misure cautelari hanno riguardato anche due capi ultrà: un romanista, Girolamo Finizio, nipote di Michele Senese, e un laziale, Ettore Abramo, detto 'Pluto', vicino a Fabrizio Piscitelli 'Diabolik', ucciso nel 2019.