Lazio, Sarri: “Inter e Napoli hanno le rose migliori della Serie A: è palese”

Lazio, Sarri: “Inter e Napoli hanno le rose migliori della Serie A: è palese”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Serie A
di Francesco Carbone

L’Inter è la squadra più forte del campionato? Questa una delle tante domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, alla vigilia della partita di domani a San Siro.

Questa la risposta dell’allenatore della Lazio: “È palese che l'Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti dell'Inter. Partita difficilissima, purtroppo negli ultimi anni il gap con queste squadre si è allargato”.