Lazio, Sarri rischia di perdere un big a gennaio: dopo l'Inter spunta il Chelsea

La Lazio si trova a gestire una vera e propria grana di mercato che riguarda Mario Gila. II difensore spagnolo è diventato un obiettivo di diversi club europei e italiani e, con un contratto in scadenza nel giugno 2027, la situazione è destinata a scaldarsi nei prossimi mesi. Già in estate il centrale avrebbe potuto lasciare Formello, ma il blocco del mercato biancoceleste portò al rifiuto di tutte le offerte pervenute. Ora, gli estimatori si sono moltiplicati. Oltre all'interesse dell'Inter e di altre società, a farsi sotto con prepotenza è il Chelsea. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, i Blues sarebbero tornati alla carica per il giocatore cresciuto nel Real Madrid e sarebbero pronti a presentare alla Lazio un'offerta cash da 30 milioni di euro.

La risposta della società capitolina sarà però negativa: il club biancoceleste ritiene la cifra troppo bassa per il valore del difensore. La trattativa è complicata anche da un fattore non secondario: in caso di cessione, ben il 50% del prezzo finale di vendita dovrà essere versato nelle casse del Real Madrid, detentore di una percentuale sulla futura rivendita. La dirigenza laziale è dunque chiamata a risolvere il nodo: un mancato accordo sul rinnovo contrattuale, infatti, farebbe aumentare il rischio di perdere Gila a parametro zero in futuro, una prospettiva che la Lazio vuole assolutamente evitare.