Coppa Italia, rigori fatali anche a Italiano: Bologna fuori! Sarà Lazio-Atalanta in semifinale

vedi letture

La Lazio conquista la semifinale di Coppa Italia superando il Bologna ai calci di rigore al termine di una sfida intensa al Dall’Ara. I rossoblù si presentano con Castro riferimento centrale supportato da Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, mentre i biancocelesti rispondono con un tridente formato da Isaksen, Pedro e Daniel Maldini. Dopo una fase iniziale di studio, è il Bologna ad accendersi con le verticalizzazioni: Castro scalda i guanti di Provedel e Cambiaghi colpisce anche una traversa, seppur a gioco fermo. Al 30’ arriva il vantaggio emiliano con un corner perfetto di Moro e l’incornata vincente di Castro per l’1-0. La Lazio reagisce con una bella combinazione tra Pedro e Maldini, ma la girata dell’ex Milan trova l’ottima risposta di Skorupski.

Nella ripresa la squadra di Baroni alza subito i ritmi e trova il pari sfruttando un lancio lungo: Dele-Bashiru pesca Noslin, che da pochi passi firma l’1-1. Il Bologna prova a riorganizzarsi con i cambi e qualche iniziativa della squadra di Italiano, ma la partita diventa più spezzettata e tesa, con poche vere occasioni a parte un tentativo dalla distanza di Cataldi. Con il passare dei minuti prevale la prudenza, in vista dei calci di rigore. Dal dischetto la Lazio è più fredda e precisa, chiudendo la serie a proprio favore e volando in semifinale, dove ad attenderla ci sarà l’Atalanta.