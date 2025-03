Ufficiale Lazio-Torino, le formazioni: c'è Elmas, Baroni con Pedro falso nove

vedi letture

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dell'Olimpico tra Lazio e Torino, posticipo della 30ª giornata di Serie A. Diverse assenze nei padroni di casa, oltre l'infortunato Castellanos anche Tavares ha dato forfait oggi, in più Marco Baroni lascia Gila in panchina. A prendere il suo posto in difesa Gigot, mentre in attacco c'è Pedro in qualità di falso nove.

Tra le fila dei granata invece, modulo a specchio per Paolo Vanoli che conferma i suoi fedelissimi. Ancora Milinkovic-Savic tra i pali, Biraghi confermato sulla corsia di sinistra così come la coppia Casadei-Ricci in mediana. Sulla trequarti inamovibile l'ex Napoli Eljif Elmas, davanti Adams ha vinto il ballottaggio con Sanabria.

Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. Allenatore: Marco Baroni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli