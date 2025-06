Ufficiale Lecce, addio Giampaolo: annunciato il cambio in panchina

Finita l'avventura di Marco Giampaolo da allenatore del Lecce. Lo ha comunicato la stessa società salentina mediante un comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali".

Adesso scatta il toto sostituto di Giampaolo e il preferito si chiama Davide Nicola. Il tecnico piemontese, libero dopo l'addio al Cagliari, è apprezzato per il suo approccio pratico e diretto, con un calcio basato su aggressività e verticalizzazioni. Corvino ha chiarito che non si impongono idee agli allenatori, ma si scelgono figure il più possibile compatibili con il progetto Lecce. Tra i nomi presi in esame c’è anche Eusebio Di Francesco, appena retrocesso col Venezia: il tecnico abruzzese è in attesa di definire il proprio futuro.